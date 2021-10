Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Gartenhütte brennt in Oberdollendorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Eine brennende Gartenhütte auf einem überwucherten Hanggrundstück in Oberdollendorf hat am Mittwochabend die Freiwillige Feuerwehr Königswinter beschäftigt. Die Hütte stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Brandbekämpfung auf dem nur erschwert zugängigen Grundstück gestaltete sich aufwendig.

Um 20.15 Uhr am Mittwochabend war die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu dem Einsatz alarmiert worden. Mehrere Anrufer berichteten von hellem Feuerschein auf Grund einer brennenden Hütte an einem Hang im Oberdollendorfer Mühlental. Die Lage bestätigte sich nach Eintreffen der ersten Kräfte. Auf einem zugewucherten nur erschwert zugängigen Hanggrundstück brannte eine rund 10 Quadratmeter große Hütte sowie in der Nähe befindliche Vegetation. Nach dem eine längere Schlauchleitung über den Hang zu dem Brandobjekt gelegt worden war, konnte das Feuer schnell mit einem Rohr gelöscht werden. Nachlöscharbeiten und die Suche nach Brandnestern war nachfolgend aufwendig. Der Einsatz der 40 Wehrleute der Einheiten Oberdollendorf, Niederdollendorf und Altstadt endete gegen 22 Uhr. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell