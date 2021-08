Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brand in einer Wohncontaineranlage eines landwirtschaftlichen Anwesens

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Ein Brand in einer Wohncontaineranlage für Erntehelfende auf dem Sonnenberger Hof in Königswinter hat in der Nacht zu Montag die Freiwillige Feuerwehr Königswinter alarmiert. Die Bewohner der aus insgesamt 22 Containern bestehenden zweigeschossigen Anlage konnten das Objekt rechtzeitig verlassen. Ein Bewohner musste nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zwei Container brannten aus, weitere 4 wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die gesamte Anlage sowie eine danebenstehende Lagerhalle verhindert werden.

Um 3.22 Uhr wurden erste Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zum Sonnenberger Hof alarmiert. Bei Eintreffen standen 2 Container einer aus insgesamt 22 Containern bestehenden Wohncontaineranlage in Vollbrand. Die Bewohner hatten das Objekt bereits verlassen. Durch die Vornahme von insgesamt 3 Rohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nachfolgend waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Insgesamt 6 Container wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen, durch Rauchbeaufschlagung waren weitere Container betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in der Nacht in anderen Bereichen des landwirtschaftlichen Anwesens untergebracht werden. Eine Person wurde verletzt und nachfolgend in ein Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz der 40 Wehrleute der Einheiten Bockeroth, Oelberg, Uthweiler, Oberdollendorf und Altstadt endete gegen 6 Uhr. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell