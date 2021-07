Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Angebrannte Brötchen statt Dachstuhlbrand

Königswinter (ots)

Ein gemeldeter Dachstuhlbrand in einem Supermarkt hat am Donnerstagmorgen zahlreiche Feuerwehrkräfte in das Gewerbegebiet Mühlenbruch in Königswinter-Oberdollendorf alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es brannten Brötchen im Backofen einer derzeit nicht in Betrieb befindlichen und vom Markt baulich getrennten Bäckerei. Das Kleinfeuer wurde schnell gelöscht. Der Verkauf konnte im Supermarkt nachfolgend fortgesetzt werden.

Um 10.28 Uhr war die Feuerwehr von der Leitung eines Supermarktes im Gewerbegebiet Mühlenbruch alarmiert worden. Die interne Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst und ein Feuer im Dachbereich signalisiert. Nach Eintreffen erster Kräfte der Feuerwehr konnte Rauch in einer im Gebäudekomplex befindlichen und derzeit nicht geöffneten Bäckerei festgestellt werden. Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz vor und stellten als Ursache der Verrauchung angebrannte Brötchen in einem Backofen fest. Diese wurden abgelöscht und im Anschluss der Bereich belüftet sowie mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Der Betrieb im Supermarkt, der zwischenzeitlich eingestellt wurde, konnte fortgesetzt werden.

Im Einsatz befanden sich für rund 30 Minuten 17 Kräfte der Löschgruppe Oberdollendorf und der Einsatzführungsdienst. Die Einheiten Niederdollendorf, Altstadt und Bonn-Oberkassel mussten nicht mehr eingesetzt werden.

