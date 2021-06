Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Kleinbrand auf B 42 Höhe Königswinter-Oberdollendorf alarmiert zahlreiche Feuerwehrkräfte

Königswinter (ots)

Kräfte der Feuerwehren Königswinter, Bad Honnef und Bonn sind am Freitagabend zur Tunnelanlage der Bundesstraße 42 in Königswinter-Oberdollendorf ausgerückt. Auf Grund mehrerer Meldungen zu einem Brand auf der B 42 zwischen den Tunnelanlagen in Höhe Oberdollendorf war vorsorglich gemäß der hier hinterlegten Alarmpläne eine umfangreiche Alarmierung erfolgt. Nach intensiver Suche der Einsatzkräfte konnte in Höhe der Straßenüberführung Bachstraße in Oberdollendorf ein Kleinbrand zwischen Tunnelwand und Leitplanke entdeckt werden. Es brannte rund ein Quadratmeter trockenes Laub, das unmittelbar von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef abgelöscht werden konnte. Daraufhin konnte der Einsatz der Feuerwehren schnell beendet werden. Es kam auf Grund der zeitweise notwendigen Sperrung der B 42 zu Verkehrsbehinderungen.

Auch wenn letztlich der Einsatz der zahlreichen Kräfte nicht erforderlich war, so konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass bei einem größeren Schadensereignis die regionale Zusammenarbeit der Feuerwehren funktioniert.Regelmäßig finden hier auch entsprechende Übungen statt.

