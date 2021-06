Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Auto überschlägt sich auf Landstraße bei Eudenbach

Bild-Infos

Download

Königswinter (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L330 zwischen den Ortschaften Eudenbach und Buchholz. Ein PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Mit dem Stichwort ``Person eingeklemmt´´ wurde am Mittwoch um 18:13 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Königswinter und Bad Honnef zu dem Unfall nach Eudenbach alarmiert. In einer scharfen Kurve hatte die Fahrerin die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in der Grünböschung auf dem Dach liegen. Da erste Notrufe von mehreren Verletzten und sogar eingeklemmten Personen berichteten, wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Beteiligten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen können. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Neben der Löschgruppe Eudenbach waren der Löschzug Uthweiler und Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, sowie der Löschzug Aegidienberg der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef auf die Landstraße in Richtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz alarmiert. Bis auf Die Löschgruppe Eudenbach konnte die Feuerwehr den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Von Seiten des Rettungsdienstes waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Der Rettungshubschrauber Christoph 3 landete zwar an der Einsatzstelle, der Notarzt wurde aber nicht eingesetzt. Der bodengebundene Notarzt reichte zur Versorgung der Verletzten aus. Zur Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die Landstraße 330 für über eine Stunde gesperrt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des PKW.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell