FW Königswinter: Wohnungsbrand in Königswinterer Altstadt

Königswinter (ots)

Ein Wohnungsbrand in einer engen Hinterhofbebauung der Königswinterer Altstadt hat am Mittwochmorgen die Freiwillige Feuerwehr gefordert. Durch ein schnelles Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden, zwei Bewohner eines Nebenhauses wurden rettungsdienstlich betreut.

Um 10.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu dem Einsatz in der Hauptstraße in Königswinter-Altstadt alarmiert. Anrufer berichteten von Rauch, der aus den Fenstern des 2.Stock eines Mehrfamilienhauses, das sich in einem Hinterhof befindet, austrat. Das Haus ist zurzeit unbewohnt und wird renoviert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte ein Mann, der in der Brandwohnung nach eigener Auskunft Renovierungsarbeiten durchführte, das Haus bereits selbstständig verlassen. Er musste vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Haus. Ein Nachbargebäude wurde von der Feuerwehr zunächst geräumt. Hier mussten zwei Bewohner rettungsdienstlich betreut werden. Durch einen schnellen Löschangriff der Feuerwehr konnte der Brand auf die Wohnung begrenzt und ein Übergreifen auf den Dachstuhl sowie Nachbargebäude verhindert werden. Auf einen Löschangriff über zwei Drehleitern, die bereits positioniert waren, konnte verzichtet werden. Auf Grund der engen räumlichen Situation und der zunächst unklaren Lage waren zahlreiche Kräfte alarmiert worden. Im Einsatz befanden sich 60 Wehrleute der Einheiten Altstadt, Nieder- und Oberdollendorf sowie Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter. In Bereitstellung befanden sich die Einheiten Bad Honnef und Rhöndorf. Die Löschgruppe Bockeroth wurde für mögliche Paralleleinsätze in den Talbereich gerufen.

Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 12 Uhr. Im Bereich Haupstraße/Ferdinand-Mülhens-Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell