FW Königswinter: Brennender Holzstapel an Garagen - Feuerwehreinsatz am frühen Montagmorgen in Königswinter - Ittenbach

Königswinter

Ein brennender Holzunterstand war am frühen Montagmorgen Grund für die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter nach Ittenbach. Durch erste Löschmaßnahmen des Eigentümers und das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf Garagen und das Wohngebäude verhindert werden.

Der Brand hatte Nachbarn in der Nacht aufschrecken lassen. Gegen 0:40 Uhr meldeten diese einen hellen Feuerschein an einem Gebäude in Königswinter - Ittenbach. Die Feuerwehr wurde mit dem Stichwort ``B3-Gebäude´´ alarmiert. Man ging von einem brennenden Carport aus. Nach einer ersten Lageerkundung, stellte sich heraus, dass es sich um Holzstapel an einem Haus am Lahring handelt. Nur über eine schmale Zufahrt konnte das Haus in zweiter Baureihe erreicht werden. Über eine längere Schlauchleitung wurde eine Wasserversorgung aufgebaut. Der Eigentümer hatte zuvor bereits erste Löschmaßnahmen mit Pulverlöschern eingeleitet. Mit einem C-Rohr löschten Einsatzkräfte das Feuer schnell. Ein Übergreifen auf nebenstehende Garagen und das Wohngebäude konnte verhindert werden. Löschwasser fror auf der kalten Straße und verursachte Glatteis. Mit Streusalz wurde die Rutschgefahr entschärft. Im Einsatz am Lahring war der Löschzug Ittenbach. Weitere Kräfte der Löschzüge Ölberg und Altstadt, sowie der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf konnten die Einsatzfahrt abbrechen und mussten nicht mehr eingesetzt werden. Der Einsatz endete nach rund einer Stunde. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

