Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Vier Einsätze für Feuerwehr in Königswinter am Samstagmorgen

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Königswinter (ots)

Gleich zu vier Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter im Laufe des Samstagmorgens ausrücken. Ein PKW war in Höhe Bockeroth von der Autobahn A 3 abgekommen, in Oberdollendorf stürzte eine Wanderin auf einem vereisten Weg. In Heisterbacherrott musste der Rettungsdienst bei einem Notfall unterstützen, im Bereich Altstadt und Niederdollendorf beschäftigte eine rund 4 Kilometer lange Ölspur die Einsatzkräfte.

Am Samstagmorgen um 6.56 Uhr wurde die Löschgruppe Bockeroth zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Autobahnunterführung Bockerother Straße gerufen. Ein PKW war von der Autobahn A 3 abgekommen und stand unterhalb im Bereich der Unterführung Bockerother Straße. In dem verunfallten Kleinwagen befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen. Da sowohl Fahrer- als auch Beifahrerairbag ausgelöst hatten ging die Feuerwehr davon aus, dass sich zum Unfallzeitpunkt mindestens zwei Personen im Fahrzeug befunden hatten. Es wurde eine Personensuche durch Feuerwehr und Rettungsdienst eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte die Polizei ermitteln, dass die am Unfall beteiligten Personen bereits selbstständig ein Krankenhaus aufgesucht hatten. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nachfolgend abgeschlossen werden. Zum genauen Unfallhergang wird an die Polizei Bonn verwiesen.

Um 9.21 Uhr wurde der Löschzug Altstadt zur Ölspurbeseitigung im Bereich Bahnhofstraße alarmiert. Die Ölspur zog sich bei weiteren Ermittlungen sowohl durch mehrere Straßen der Altstadt als auch in Richtung Niederdollendorf über rund 4 Kilometer. Gemeinsam mit der Einheit Niederdollendorf wurden durch 25 Wehrleute besonders betroffene Bereiche mit Spezialbindemittel abgestreut. Weitere Reinigungsarbeiten übernahmen der städtische Baubetriebshof und ein hinzugezogenes Fremdunternehmen.

Um 10.39 Uhr wurde die Löschgruppe Oberdollendorf gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu einem Wanderweg im Mühlental alarmiert. Dort war auf vereister Fläche eine Wanderin gestürzt. Die Feuerwehr unterstützte hier die Rettungsarbeiten und den Transport der Frau bis zum Rettungswagen.

Nur wenige Minuten nach dem Alarm in Oberdollendorf wurden die Löschzüge Oelberg und Uthweiler zur Winkelstraße in Heisterbacherrott gerufen. Dort musste bei einem Notfall der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus einem Haus bis zum Rettungswagen unterstützt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell