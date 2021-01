Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Dachstuhlbrand in Anbau eines Einfamilienhauses

KönigswinterKönigswinter (ots)

Ein Feuer im Dachstuhl eines Hausanbaus hat am Montagmittag die Freiwillige Feuerwehr Königswinter in den Ortsteil Niederbuchholz alarmiert. Der Brand konnte durch erste Löschmaßnahmen der Bewohner und anschließendes schnelles Handeln der Einsatzkräfte auf den Dachstuhlbereich des Anbaus begrenzt werden. Menschen wurde keine verletzt. Die Bewohner hatten das Haus frühzeitig verlassen.

Um 12.33 Uhr am Montagmittag wurde die Feuerwehr zu dem Dachstuhlbrand im Burgweg in Königswinter-Niederbuchholz alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Kräfte eine Rauchsäule über dem Objekt wahrnehmen. Im Bereich eines zweigeschossigen Anbaus an ein Einfamilienhaus war es zu einem Feuer im Firstbereich des Dachstuhls gekommen. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und mit Hilfe eines Gartenschlauchs von außen erste eigene Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr ging von innen sowie von außen über die Drehleiter und tragbare Leitern vor. Der Brand konnte schnell eingegrenzt und eine Brandausbreitung auf das Haupthaus sowie andere Gebäudebereiche so verhindert werden. Um 13.24 Uhr war das Feuer aus. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung mussten weitere Dachziegel entfernt, um Brandnester mit Hilfe der Wärmebildkamera ausschließen zu können. Der Einsatz der 40 Wehrleute der Einheiten Uthweiler, Bockeroth, Oelberg und Oberdollendorf endete gegen 14.15 Uhr.

