FW Königswinter: Verbranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Brand in einer Küche im Ortsteil Oberdollendorf hat am Dienstagmittag die Freiwillige Feuerwehr Königswinter alarmiert. Da der erste Notruf vor vollständiger Abfrage durch die Feuer- und Rettungsleitstelle abbrach, war zunächst neben der genauen Einsatzstelle auch unklar, ob sich noch Menschenleben in Gefahr befinden würden. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte hier Entwarnung gegeben werden: Essen war auf einem Herd in Brand geraten, zwei Bewohnerinnen hatten bereits mit einem Feuerlöscher erste Maßnahmen eingeleitet und nachfolgend das Haus verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte drückten den Rauch mit einem Lüfter aus dem Objekt und kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

