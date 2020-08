FW Königswinter: Gewitter sorgen auch im Siebengebirge für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Gewitter sorgen auch im Siebengebirge für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Königswinter

Eine Gewitterfront hat am Mittwochabend in Königswinter für insgesamt 32 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Zwischen 18.25 Uhr und 22.30 Uhr Uhr waren 150 Kräfte im Stadtgebiet überwiegend mit der Beseitigung vollgelaufener Keller beschäftigt. In 7 Fällen mussten umgestürzte Bäume von Fahrbahnen beseitigt werden. Bei 2 Auslösungen einer Brandmeldeanlage konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr koordinierte die Einsätze aus dem in Oberdollendorf besetzten Lagezentrum.

Von dem Unwetter waren am Mittwochabend sowohl der Talbereich wie auch die Höhenorte betroffen. Ein Schwerpunkt lag in Heisterbacherrott und Thomasberg, wo im Bereich der Dollendorfer Straße mehrere Keller von Häusern überflutet wurden. Umgestürzte Bäume versperrten zeitweise Fahrbahnen in Oberpleis, Fronhardt, Eisbach und Rauschendorf. Zu längerfristigen Sperrungen von Verkehrswegen kam es hierbei nicht. In der Altstadt war ein rund 400 Quadratmeter großer Keller unter einer Produktionshalle eines Industriebetriebes rund 40 cm überflutet. In allen Fällen konnte die Feuerwehr schnelle Hilfe leisten. Gegen 22.30 Uhr war der Unwettereinsatz beendet.

