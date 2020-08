Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Zwei Personen aus Steilhang im Siebengebirge gerettet

Bild-Infos

Download

Königswinter (ots)

Eine Abkürzung wurde zwei Touristen im Siebengebirge zum Verhängnis. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter musste die jungen Leute aus einem Steilhang retten.

Um kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zur Technischen Hilfeleistung zum Lemmerzbad Parkplatz gerufen. Zwei Touristen aus Hamburg wollten zuvor eine Abkürzung vom unterhalb liegenden Nachtigallental nehmen. Ihr Auto oberhalb am Parkplatz erreichten Sie in dem steilen Gelände jedoch nicht. Etwa zwölf Meter unterhalb der Abbruchkante saßen die Zwei fest. Die Situation erschien aussichtslos. Es bestand Absturzgefahr. Mit speziellen Gurten, seilten sich Einsatzkräfte ab. An Seilen gesichert wurde das Pärchen den Steilhang hinaufbegleitet. Augenscheinlich unverletzt, aber unter Schock endete der Ausflug etwas früher als geplant. Zur Kontrolle wurden die Beiden vom städtischen Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren der Löschzug Altstadt und die Löscheinheit Niederdollendorf, sowie der Rettungsdienst Königswinter.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Pressestelle

Marc Neunkirchen

Telefon: 0175 596 57 98

E-Mail: marc.neunkirchen@feuerwehr-koenigswinter.de

http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell