FW Königswinter: Sturmeinsätze in Königswinter auch am Montag

Königswinter (ots)

Nach dem das Sturmtief Sabine am gestrigen Sonntag für 9 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter gesorgt hatte, mussten die ehrenamtlichen Kräfte am heutigen Tag bis 15:00 Uhr zu weiteren 13 Einsätzen ausrücken. Hier lag der Schwerpunkt bei der Beseitigung umgestürzter Bäume, die Fahrbahnen versperrten. Betroffen waren hier auch die Landesstraßen L 331 zwischen der Altstadt und Magarethenhöhe sowie L 268 zwischen Heisterbacherrott und Kloster Heisterbach. Bei einem Alleinunfall eines PKW auf der Autobahn A 3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und Parkplatz Logebach am Morgen unterstützte die Feuerwehr den städtischen Rettungsdienst. Hier wurde der Fahrer leicht verletzt.

Im Einsatz waren am Montag bis 15 Uhr 5 der 8 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter mit rund 40 Frauen und Männern.

