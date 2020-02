FW Königswinter: 180 Wehrleute in Königswinter in Sturmtief-Bereitschaft - Bis 24 Uhr am Sonntag werden 9 Einsätze registriert

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

180 Wehrleute in Königswinter in Sturmtief-Bereitschaft - Bis 24 Uhr am Sonntag werden 9 Einsätze registriert

Königswinter

Die Warnungen der Wetterdienste vor den Auswirkungen des Sturmtief Sabine haben auch in Königswinter am Sonntag zu einem präventiven Einsatz aller Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Unter der Führung des in Oberdollendorf eingerichteten Lagezentrums standen zwischen 17 Uhr und 24 Uhr rund 180 Frauen und Männer an allen Standorten in Bereitschaft. Auch gab es im Vorfeld einen Austausch mit dem von Seiten der Stadtverwaltung zeitweise am Sonntag besetzten Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Entgegen der Vorhersagen blieb es in dieser Zeit aus Sicht der Einsatzkräfte in Königswinter recht ruhig. Zu 9 Einsätzen mit Schwerpunkt im Bergbereich des Stadtgebietes mussten die Wehrleute ausrücken, um umgestürzte Bäume von Fahrbahnen zu beseitigen. Personenschäden wurden hier nicht bekannt. Auch war keine dauerhafte Sperrung von Hauptverbindungsstraßen erforderlich. Die weitere Entwicklung der Sturmlage in der Nacht und den nächsten Tagen bleibt abzuwarten. Die Bereitschaft in den Feuerwehrhäusern konnte um 24 Uhr am Sonntag beendet werden.

