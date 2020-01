Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Gartenlaube brennt in Königswinter

Königswinter (ots)

Zu einer brennenden Gartenlaube musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Dienstagmorgen in das Nachtigallental in der Altstadt ausrücken. In unwegsamen Gelände brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Schnell gelang es den Einsatzkräften, eine Ausdehnung auf die Vegetation zu verhindern. Mit Hilfe eines C-Rohres konnte das Feuer nachfolgend gelöscht werden. Im Einsatz befanden sich zwischen 10: 45 Uhr und 12: 30 Uhr rund 25 Wehrleute der Einheiten Altstadt, Nieder- und Oberdollendorf. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

