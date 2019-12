Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Verkehrsunfall in Thomasberg Fahrzeuge kollidierten auf L 268

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter wurde am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall nach Thomasberg gerufen. Auf der Dollendorfer Straße waren zwei PKW kollidiert. 3 Personen wurden verletzt. Eine technische Rettung war nicht notwendig.

Um 11:44 Uhr am Montag wurde die Feuerwehr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der L268 waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. In Höhe eines Obsthofes kollidierte ein Van mit einem PKW, welcher vom Parkplatz auf die Landstraße fuhr. Entgegen erster Notrufe war keine Person eingeklemmt. Der Fahrer eines Mittelklassewagens konnte über die Beifahrerseite gerettet werden. Er wurde leicht verletzt. In einem zweiten PKW wurde der Fahrer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Hydraulische Rettungsgeräte standen bereit. Eine technische Rettung war jedoch nicht notwendig. Angerückt waren die Löschzüge Ölberg, Ittenbach und Uthweiler. Die Dollendorfer Straße blieb während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Einsatzkräfte nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und räumten die Fahrbahn gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen. Der Einsatz endete nach knapp einer Stunde.

