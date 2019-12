Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Auto auf A 3 überschlagen

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 3 im Siebengebirge sind Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Die Feuerwehr Königswinter unterstützte den Rettungsdienst. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Montagmorgen um 06:53 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter gemeinsam mit dem Rettungsdienst auf die BAB 3 alarmiert. In Fahrtrichtung Frankfurt war in Höhe Parkplatz Logebach ein PKW mit einem Sattelzug kollidiert. Der PKW hatte sich mehrfach überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Von den Insassen wurde eine Person schwer verletzt. Die zweite Person wurde leicht verletzt. Bei Eintreffen des Löschzuges Ittenbach wurden die Verletzten durch Ersthelfer betreut. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung. Der LKW-Fahrer hatte seinen Sattelzug auf den Standstreifen abbremsen können. Er blieb unverletzt. Trümmerteile lagen auf rund 300 Meter verteilt über alle drei Fahrspuren. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn von der Feuerwehr geräumt. Ein Rückenlaubblasgerät wurde dabei eingesetzt, um die Fahrspuren zügig frei zu bekommen. Während der Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es bildete sich ein langer Stau im Berufsverkehr. Weitere Aufräum- und Absicherungsmaßnahmen übernahm die Autobahnmeisterei. Im Einsatz waren bis 08:30 Uhr zwölf Kräfte des Löschzuges Ittenbach.

