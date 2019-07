Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: PKW brennt in Garage - Löscheinsatz in Heisterbacherrott Arbeitsreiches Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Königswinter (ots)

Zu einem brennenden PKW in einer Garage wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter am Sonntagabend alarmiert. Eine Brandausbreitung auf Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Mit dem Stichwort ``B3-Gebäude´´, brennt PKW in Garage wurde die Feuerwehr Königswinter um kurz nach 18 Uhr ins Stadtteil Heisterbacherrott alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte stand ein Fahrzueg in Vollbrand. In der eng bebauten Torstraße drohte eine Brandausbreitung auf nebenstehende Wohnhäuser. Das konnte unter Einsatz mehrere Strahlrohre verhindert werden. Das Feuer konnte auf die Garage begrenzt gehalten werden. Der brennende PKW wurde letztendlich mit Schaum abgelöscht. Das Fahrzeug und die Garage wurden durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Löschzüge Ölberg und Ittenbach, die Löschgruppe Bockeroth, sowie die Drehleiter aus Uthweiler und der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf.

Bereits Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter gefordert. Acht Alarmierungen wurden abgearbeitet. Um 11 Uhr am Samstag war es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 gekommen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn / Siegburg waren zwei PKW kollidiert. Insgesamt wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Der Löschzug Ittenbach unterstützte den Rettungsdienst. Mittags wurde der Löschzug Altstadt zu einer auflaufenden Brandmeldeanlage zu einer Flüchtlingsunterkunft alarmiert. Hier war kein Einsatz notwendig. Aufgrund aufziehender Gewitter kam es im Laufe des Nachmittags immer wieder zu Alarmierungen. So war Nahe der Ortslage Komp ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Löschgruppe Eudenbach rückte aus. In Oberpleis musste nach einem Blitzeinschlag das Dach eines Hauses durch den Löschzug Uthweiler kontrolliert werden. In Stieldorf kamen die Löschgruppe Bockeroth und die Drehleiter zum Einsatz, weil sich nach Sturmböen eine Antenne gelöst hatte. Wenig später wurde der Löschgruppe Niederdollendorf eine verletzte Katze im Straßengraben gemeldet. Ein umgestürzter Baum auf einem Auto war anschließend am Bootshaus zur Stadtgrenze nach Oberkassel zu entfernen. Der Sonntag begann für den Löschzug Uthweiler mit einem Kleinbrand. In Oberpleis war es zu einem kleinen Schwelbrand einer Mikrowelle gekommen. Die Räumlichkeiten und das Gerät wurden kontrolliert. In Königswinter rücken alle Einsatzkräfte ehrenamtlich aus.

