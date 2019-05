Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brennender Sperrmüll an Wohn- und Geschäftshaus in Königswinter - Feuerüberschlag auf Wohnungen konnte verhindert werden

Königswinter (ots)

Ein Feuer an einem Wohn- und Geschäftshaus in Königswinter - Altstadt drohte am frühen Dienstagmorgen auf die Wohnungen über zu greifen. Brennenden Sperrmüll konnte die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig ablöschen. Räume waren bereits verraucht.

Um 03:28 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu dem Brand in die Drachenfelsstraße alarmiert. Bei Eintreffen des Löschzuges Altstadt stand eine größere Menge Sperrmüll unmittelbar am Gebäude in Brand. Ein Fenster an dem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus war durch die Wärmestrahlung bereits geplatzt. Die Flammen drohten auf obere Geschosse und ein Ladenlokal über zu greifen. Mit einer Riegelstellung konnte dies verhindert werden. Mit Wasser wurden die Flammen abgehalten. Mit einem weiteren C-Rohr wurde der Brand schnell gelöscht. Eine Frau wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren. Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr und das Ordnungsamt vor Ort betreut. Die Bewohner hatten das Gebäude zuvor verlassen. Verrauchte Räume wurden mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Nach einer Begehung des Hauses und Messungen durch die Feuerwehr, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz durch den Löschzug Altstadt und die Löscheinheit Niederdollendorf beendet werden.

