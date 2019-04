Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Flächenbrand am Rheinufer in Königswinter

Königswinter (ots)

Zu einem größeren Flächenbrand ist es in der Nacht zu Karfreitag am Rheinufer in Königswinter - Niederdollendorf gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter bekämpfte das Feuer und konnte eine Ausbreitung auf weitere Bäume verhindern.

Kurz vor Mitternacht am Donnerstag wurde die Löschgruppe Niederdollendorf zu einem brennenden Baum an das Rheinufer alarmiert. Bei Eintreffen zeigte sich, dass die Flammen bereits auf mehrere Bäume und Gebüsch übergegriffen hatten. Es brannte auf rund 300 Quadratmetern. Trockenes Treibholz am Ufer unterhalb der Dechant-Ibach-Straße hatte sich entzündet. Zur Unterstützung wurde der Löschzug Altstadt alarmiert. In zwei Abschnitten bekämpften die Kräfte die Flammen mit insgesamt 4 C-Rohren. Wasser wurde aus dem Hydranten-Netz, aber auch im Pendelverkehr mit einem Tanklöschfahrzeug an die Einsatzstelle gebracht. Von dem Einsatz betroffen war auch die Stadtbahnlinie. Während der Löschmaßnahmen musste der Bahnverkehr zwischen der Clemens-August-Straße und der Haltestelle Longenburg für eine Stunde unterbrochen werden. Nach rund zwei Stunden waren die Flammen und letzte Glutnester gelöscht. Im Einsatz waren die Löschgruppe Niederdollendorf und der Löschzug Altstadt mit 25 Kräften und 6 Fahrzeugen.

Bereits am Nachmittag hatte es einen ähnlichen Flächenbrand am Rheinufer gegeben. Am Donnerstagnachmittag war dort der Löschzug Altstadt im Einsatz. Aktuell steigt die Waldbrandgefahr. Grillen und offenes Feuer sind nur an dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Pressestelle

Marc Neunkirchen

Telefon: 0175 596 57 98

E-Mail: marc.neunkirchen@feuerwehr-koenigswinter.de

http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell