FW Königswinter: Dachstuhlbrand in Königswinter - Oelinghoven

Königswinter (ots) - Am Mittwochnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zum Brand eines Einfamilienhauses nach Oelinghoven ausgerückt. Der Dachstuhl stand bei Eintreffen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern. Das Haus ist unbewohnbar.

Um 16:35 Uhr am Mittwoch wurde der Leitstelle ein Feuer in der Straße ``Im Stebich´´ im Königswinterer Ortsteil Oelinghoven gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatte der Dachstuhl eines Wohnhauses bereits durch gezündet. Hohe Flammen schlugen aus dem Gebäude. Zur Kontrolle der Wohnräume gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zum Innenangriff vor. Zum Glück stellte sich heraus, dass sich alle Bewohner zuvor selbstständig ins Freie gerettet hatten. Das Obergeschoss stand in Vollbrand. Aufgrund der starken Brandintensität wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug alarmiert. Zwei Haustiere konnten von der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden. Die Drehleiter wurde auf der engen Straße in Stellung gebracht. Das Feuer wurde im weiteren Einsatzverlauf von mehreren Trupps und einem Wenderohr der Drehleiter von außen bekämpft. Es entstand eine weithin sichtbare Rauchentwicklung. Nach rund einer Stunde konnte ``Feuer in der Gewalt´´ gemeldet werden. Eine Ausbreitung auf benachbarte Wohnhäuser konnte verhindert werden. Dachpfannen wurden aus dem Korb der Drehleiter abgedeckt und die Glutnester abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern bis in den Abend hinein an. Das betroffene Gebäude ist unbewohnbar. Bei Minustemperaturen vereiste das Löschwasser. Der städtische Bauhof wurde zum ab Streuen der Eisflächen angefordert. Das Rote Kreuz Bad Honnef brachte warme Getränke für die Einsatzkräfte. Zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft wurden Atemschutzgeräte vom Kreisfeuerwehrhaus angeliefert. Im Einsatz befanden sich rund 80 Kräfte der Löschgruppe Bockeroth, der Löschzüge Uthweiler, Oelberg, Altstadt und Ittenbach, sowie der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf unter der Leitung von Brandoberinspektor Jens Bellinghausen. Die Polizei hat bereits während den Löschmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

