FW Wenden: Musikzug Wenden lädt zum Serenadenkonzert an neuem Ort Spenden für die Feuerwehren im Überflutungsgebiet

Ein fester Termin im Kalender aller Wendschen ist im Sommer das Serenadenkonzert des Musikzugs Wenden der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden. Viele Besucher haben sich immer eine Woche vor der Kärmetze in gemütlicher Atmosphäre bei Live Blasmusik zusammengefunden. Nach den letzten Monaten, die anders waren als gedacht, geht jetzt wieder mehr. Anders, neu, kreativ. Am Samstag, den 7. August 2021, um 18.30 Uhr findet das traditionelle Serenadenkonzert auf der großen Wiese hinter dem Pfarrheim statt. Das Programm ist wie in den vergangenen Jahren gespickt mit Konzertarrangements, Märschen, Popmusik und böhmischen Klängen. Der Platz ist durch Bäume, Sträucher und den Weiher eingefasst und vermittelt eine Wohlfühlatmosphäre unter freiem Himmel. Seit mehreren Wochen proben die Musiker und Musikerinnen aufgrund des guten Wetters im Freien, um das Programm auf die Beine zu stellen. Bei Regenwetter konnte der Musikzug das neue großzügige Carport der Kirchengemeinde St. Severinus nutzen. So entstand die Idee, an neuer Stelle der blasmusikbegeisterten Wendschen Bevölkerung ein Stück "Normalität" und eine kulturelle Traditionsveranstaltung zu ermöglichen, um wieder Musik live zu erleben. Es gibt drei Bereiche für das Publikum. Neben aufgestellten Tischgarnituren für bis zu zehn Personen besteht die Möglichkeit an einer weiteren Stelle mitgebrachte Stehtische aufzustellen. Für Picknickdecken auf der Wiese steht ein weiterer Bereich zur Verfügung. Damit können für alle Besucher die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Ein Teil der Spenden geht an Freiwillige Feuerwehren in den Flutgebieten, die selbst betroffen sind. Für den Durst und das gemütliche Miteinander werden Getränke in Flaschen verkauft, für das leibliche Wohl dürfen die Gäste wie bei einem Picknick selbst sorgen. Anmeldungen für Plätze an den Tischgarnituren und für den Stehtischbereich sind ab sofort möglich (vorstandmusikzug@feuerwehrwenden.de). Spontan kann man natürlich auch kommen. Der Musikzug hat in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wenden das Konzept abgestimmt. Es gelten die Grenzen für Veranstaltungen lt. der an dem Tag gültigen Coronaschutzverordnung NRW. Alle Gäste müssen eines der drei G (geimpft, genesen, getestet) vorweisen, ihre Kontaktdaten hinterlassen und auf dem Weg zum Sitz-/Stehplatz einen Mund-Nase-Schutz tragen, der dort abgenommen werden kann. Parkplätze stehen am Pfarrheim, am Pfarrbüro und an der Kirche zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über den Weg am Weiher und ist ausgeschildert. Toiletten können im Pfarrheim genutzt werden. Das Konzert findet nur bei trockenem Wetter statt.

