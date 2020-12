Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Ein sprunghaftes Jahr für die Nachwuchsretter aus Wenden

WendenWenden (ots)

Das Jahr 2020 ging mit Höhen und Tiefen durch die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden. Für die Nachwuchsretter galt es in diesem Jahr die Geduld auf die Probe zu stellen. Denn seit März musste der Übungsdienst aufgrund der Corona-Pandemie niedergelegt werden. Als sich die Lage zu entspannen schien, standen Überlegungen im Raum die Übungsdienste wieder aufzunehmen, worauf sich die Jugendlichen sehnlich gefreut hatten. Leider mussten, trotz den ausgearbeiteten Hygienekonzepten, die Überlegungen wieder verworfen werden, sodass in diesem Jahr mehr als 70 Prozent der Dienstabende ausgefallen sind, die neben den täglichen Aktivitäten der Jugendlichen einen guten Ausgleich geboten haben.

Ein Grund mehr dafür, dachten sich die Jugendfeuerwehrwarte der vier Einheiten zusammen mit Gemeindejugendfeuerwehwart Werner Frohnenberg, den Jugendlichen zu Weihnachten eine Präsenttüte zukommen zu lassen. Diese beinhaltet eine Basecap mit dem Jugendfeuerwehremblem, Schreibutensilien und auch Süßigkeiten. In einer zusätzlich beigefügten Karte heißt es: "Wir bedanken uns bei Dir, dass du trotz der ausgefallen Übungsabende immer motiviert am Ball geblieben bist."

"Die Jugendlichen haben trotz der schwierigen Lage in diesem Jahr der Feuerwehr treu beigestanden, dass soll hiermit belohnt werden", so Frohnenberg. "Wir hoffen sehr stark, so schnell wie möglich zur gewohnten Normalität zurück kehren zu können."

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden zählt aktuell stolze 48 Jugendliche. Die regulären Übungsdienste finden, außerhalb der Corona-Pandemie, jeden Montag um 18 Uhr statt.

Mehr Infos zu unseren Abteilungen und den jeweiligen Ansprechpartnern der Feuerwehr in der Gemeinde Wenden finden Sie auf unserer Internetseite: www.feuerwehrwenden.de

