FW Wenden: Erstes Wendener Picknickkonzert Musikzug Wenden lädt ein

Alles ist anders. Viele Konzerte, Schützenfeste und andere musikalische Gelegenheiten sind in diesem Jahr ausgefallen. Dazu gehörte auch das Serenadenkonzert des Musikzugs Wenden der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden, an dem sich immer viele Besucher in gemütlicher Atmosphäre bei Live Blasmusik zusammengefunden haben. Jedoch konnten die Musiker und Musikerinnen des Musikzugs den Bewohnern des Altenwohnheims St. Josef und der Lebenshilfe an mehreren Sonntagen in kleiner und mittlerer Besetzung mit einem Ständchen Abwechslung in die schwierige Zeit bringen. Und seit vier Wochen sind aufgrund des guten Wetters auch wieder Gesamtproben im Freien vor dem Feuerwehrgerätehaus Wenden möglich. So entstand spontan die Idee, der blasmusikinteressierten Wendschen Bevölkerung ein kleines Stück "Normalität" und eine kulturelle Veranstaltung zu ermöglichen, um wieder Musik live zu erleben . Am Sonntag, den 23. August 2020, um 15.00 Uhr findet auf dem Parkplatz des Rathauses das erste Wendener "Picknickkonzert" mit Märschen, Popmusik und böhmischen Klängen statt. In einem abgesperrten Bereich gibt es in drei Bereichen Platz für das Publikum. Neben aufgestellten Tischgarnituren für bis zu zehn Personen besteht die Möglichkeit an einer weiteren Stelle mitgebrachte Picknickdecken für sechs bis acht Personen ausbreiten. Für eigene Stehtischen für bis zu acht Personen steht ein weiterer Bereich zur Verfügung. Damit können für alle Besucher die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Eintritt ist frei. Das Konzert dauert ca. zwei Stunden. Für Speisen und Getränke sorgen die Gäste wie bei einem Picknick selbst. Ein Verkauf findet aufgrund der bestehenden Hygieneregeln nicht statt. Um Anmeldungen für Plätze an den Tischgarnituren und für den Stehtischbereich wird gebeten (vorstand@mz-wenden.de). Ein spontaner Besuch ist aber auch möglich. Einlass zum Veranstaltungsort ist eine Stunde vorher an der Holzbrücke (Kirmesbrücke). Der Musikzug hat in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wenden das Konzept abgestimmt. Es gelten die Grenzen für Veranstaltungen lt. der Coronaschutzverordnung NRW. Alle Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und auf dem Weg zum Sitz-/Stehplatz einen Mund-Nase-Schutz tragen, der dort abgenommen werden kann. Parkplätze stehen im vorderen Bereich des Platzes zur Verfügung, Toiletten können im Musikhaus genutzt werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert nicht statt und wird auf den 30.08.2020 verschoben.

