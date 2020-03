Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Jahreskonzert des Musikzuges Wenden fällt aus

Wenden (ots)

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und einer Risikoeinschätzung sieht sich der Vorstand des Musikzuges Wenden der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden in der Verantwortung, das Konzert am Samstag, 14. März, abzusagen. Der Musikzug bemüht sich um eine Verlegung der Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Alle gekauften Karten können zurückgegeben werden. Die Tischreservierungen werden storniert. Der Musikzug Wenden hofft, dass das Floriansfest des Löschzuges Wenden der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden am 25. und 26.04.2020 stattfinden kann.

