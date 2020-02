FW Wenden: Sprechfunker-Lehrgang erfolgreich absolviert

Feuerwehr Wenden

In den einschlägigen Dienstvorschriften der Feuerwehren werden die Kommunikationsmittel als die wichtigsten Führungsmittel bezeichnet. Damit man diese jedoch bestimmungsgemäß und effektiv einsetzen kann, ist ein fundiertes Wissen über Funktion und Handhabung zwingend erforderlich. Daher nahmen an den letzten Wochenenden insgesamt neun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden im Rahmen ihrer Grundausbildung an einem Sprechfunker-Lehrgang teil. In 16 Unterrichtsstunden vermittelte der Lehrgangsleiter Brandinspektor Peter Arenz alle notwendigen Grundkenntnisse zum Aufbau, der Funktion und der Handhabung des Digitalfunks bzw. der digitalen Funkgeräte. Parallel zu den theoretischen Inhalten standen vermehrt praxisorientierte Funkübungen auf dem Lehrgangsplan. Neben einem schriftlichen Leistungsnachweis, den alle Lehrgangsteilnehmer mit Erfolg bestanden, rundete ein Besuch auf der Kreisleitstelle in Olpe den Lehrgang ab. Hier ließen sich die Teilnehmer den Vorgang von der Annahme des Notrufes bis hin zur finalen Alarmierung der Einsatzkräfte durch die diensthabenden Disponenten darstellen. Zu den ersten Gratulanten gehörte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Josef Alfes, welcher verantwortlich für die Ausbildung auf kommunaler Ebene ist. Er bedankte sich bei allen Teilnehmern und den Ausbildern für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft sich im Rahmen der freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Tätigkeit stetig weiterzubilden.

Es nahmen erfolgreich am Sprechfunker-Lehrgang teil: Nicolas Arens, Martin Arns, Michael Clemens, Joshua Braun und Matthias Schloss (Einheit Hünsborn); Jessica Hermann (Einheit Hillmicke); Chiara Kriening, Justin Zeppenfeld und Damian Zeppenfeld (Einheit Wenden).

Rückfragen bitte an:

