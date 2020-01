Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Gerlingen/ Löschzug rückte im vergangenen Jahr zu insgesamt 70 Einsätzen aus

Die Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Gerlingen fand kürzlich im Gerätehaus der Feuerwehr statt. Löschzugführer Thomas Benkel konnte neben den aktiven und passiven Mitgliedern, sowie den Mitgliedern der Ehrenabteilung, den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Solbach und den stellv. Bürgermeister Ludger Wurm begrüßen.

Zunächst trug Kassierer Frank Becker seinen Kassenbericht vor. Ihm wurde einstimmig Entlastung erteilt. Im Anschluss daran wurde der Jahresbericht durch Schriftführer Stefan Kahler vorgetragen. Im Jahre 2019 rückte der Löschzug Gerlingen zu insgesamt 70 Einsätzen aus. Einen großen Teil der Einsätze machten hierbei Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen aus, aber auch einige Großbrände galt es zu bekämpfen. Anschließend trug Jugendfeuerwehrwart Stefan Wegner den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr vor, hier wurde ebenfalls viel Arbeit geleistet, aktuell besteht die Jugendfeuerwehr aus 21 Jugendlichen.

Danach standen Beförderungen und Neuaufnahmen auf der Tagesordnung, die GBI Solbach durchführte. In die Jugendfeuerwehr wurden Luisa Benkel, Collin Jähne, Maxim Lenz und Fabian Benkel neu aufgenommen. Zum Feuerwehrmann wurde Peter Avenarius und Max Zimmermann befördert, beide sind nun nach langer Zeit in Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen worden, ebenso neu in die Einsatzabteilung aufgenommen wurde Marcel Heide. Bernd Avenarius tritt nach längerer Zeit wieder in den Löschzug ein, er war bereits vor seiner Auszeit zum Unterbrandmeister befördert worden. Timo Zellmer wurde ebenfalls, nach erfolgreicher Absolvierung des FII-Lehrgangs, zum Unterbrandmeister befördert. Nach bestandenem FIII-Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster wurde Stefan Wegner zum Brandmeister befördert.

Für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren erhielten folgende Feuerwehrmänner ihre Bescheinigungen: Sebastian Clemens, Thomas Messinger, Michael Messinger, Julia Grebe, Stefan Sondermann, Daniel Grebe, Karina Bröcher-Wagener, Stefan Wegner, Andreas Kühn, Stefan Kahler und Bernd Hofacker. Am Institut der Feuerwehr absolvierten Stefan Kahler, Ralf Schmidt und Michael Messinger Lehrgänge und Seminare.

Zum Schluss bedankte sich Löschzugführer Benkel bei seinem Stellvertreter und bei den Kameraden des Löschzuges und lobte die Ehrenabteilung sowie die Jugendfeuerwehr. Alle hatten im letzten Jahr gute Arbeit geleistet und viel soziales Engagement bewiesen.

