FW Wenden: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Wenden (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde die Einheit Wenden der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Schwarz in den Alten Amtsweg nach Wenden alarmiert. Hier hatten Nachbarn ausgelöste Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen und umgehend einen Notruf bei der Kreisleitstelle in Olpe abgesetzt. Da sich zum Zeitpunkt des Einsatzes niemand in der Wohnung aufhielt, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang über ein gekipptes Fenster. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in die bereits zum Teil verrauchte Wohnung vor. In der Küche konnte dann als Ursache ein zurückgelassener Kochtopf mit angebrannten Essen festgestellt werden. Nachdem der Topf ins Freie verbracht wurde, wurde die Wohnung abschließend belüftet. Durch das frühzeitige Auslösen der Rauchmelder und das sofortige Handeln der aufmerksamen Nachbarn, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Einheit Wenden war mit insgesamt 25 Einsatzkräften im Einsatz.

In Hinsicht auf den abgelaufenen Einsatz warnt die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden davor Essen unbeaufsichtigt auf dem eingeschalteten Herd bzw. im Backofen zurückzulassen.

