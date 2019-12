FW Wenden: Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Feuerwehr Wenden

Am heutigen Mittag wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden aus Hillmicke, Gerlingen und Wenden, sowie die Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe in den Querweg nach Hillmicke alarmiert. Hier brannte ein in der Garage abgestellter PKW im Bereich des Motorraumes. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die starke Rauchentwicklung und warnten unverzüglich den im direkt angrenzenden Wohnhaus befindlichen Eigentümer. Der Versuch den PKW eigenständig ins Freie zu verbringen musste jedoch auf Grund der starken Rauchentwicklung rasch abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte leiteten unmittelbar nach dem Eintreffen die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz ein und belüfteten gleichzeitig das bereits leicht verrauchte Wohngebäude. Zusätzlich wurde der PKW endgültig ins Freie geschoben, sodass ein Übergreifen des Brandes auf die umliegende Bebauung verhindert werden konnte. Der Eigentümer und die betroffenen Nachbarn wurden vorsorglich vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst untersucht, jedoch konnten glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach im Einsatz.

