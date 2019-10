Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Feuerwehr legt weiteren Grundstein in Sachen Ausbildung

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten insgesamt 13 Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden das Modul 2 im Rahmen ihrer Grundausbildung erfolgreich abschließen. Das Ausbilderteam um den Modulleiter Brandinspektor Peter Arenz vermittelte den Teilnehmer wichtige Grundkenntnisse in den Bereichen der Leinen- und Knotenkunde, der tragbaren Leitern, des einfachen Rettens bzw. Selbstrettens und der Rechtskunde. Weiter fanden sich Themen wie Einsatznachsorge, Stressbewältigung und Gefahren der Einsatzstelle auf dem ca. 40 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrplan wieder. Auch der für die auf Gemeindeebene stattfindende Ausbildung verantwortliche stellvertretende Leiter der Feuerwehr Josef Alfes konnte sich im Rahmen eines theoretischen und praktischen Leistungsnachweis von der herausragenden Leistung überzeugen. Weiter gilt ein besonderer Dank der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Olpe, die ihren Übungsturm für die praktische Ausbildung zeitweise zur Verfügung stellte. Folgende Teilnehmer nahmen mit Erfolg am Modul 2 teil: Nicolas Arens, Martin Arns, Michael Clemens, Jannik Kretzer, Joshua Mittelbach, Matthias Schloos, Kilian Wunderlich (Einheit Hünsborn); Leon Arenz, Robin Burghaus, Jessica Hermanns (Einheit Hillmicke); Chiara Kriening, Damian Zeppenfeld, Justin Zeppenfeld (Einheit Wenden).

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr der Gemeinde Wenden

Stellv. Pressesprecher Gemeinde Wenden

Kevin Frohnenberg

Mobil: 01707305200

E-Mail: kevin.frohnenberg@web.de

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell