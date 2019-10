Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Abschlussübung der Jugendfeuerwehr / Nachwuchskräfte stellen Können unter Beweis.

In mitten der Vorbereitungen für eine Abendveranstaltung, kommt es durch eine Unachtsamkeit des Küchenpersonals zu einem, durch eine Fritteuse ausgelösten, Brandereignis. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich, aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen für die Abendveranstaltung, viel Personal im Bereich des großen Saals sowie der angrenzenden Gaststätte. Das Feuer breitet sich so schnell aus, sodass es durch ein geöffnetes Fenster auf die über der Gaststätte liegende Mietwohnung eines jungen Pärchens übergreift. Aufgrund der vor dem Haus parkenden Autos des Paars, wird davon ausgegangen, dass sich das Paar zum Zeitpunkt des Brandereignisses in ihrer Wohnung befindet. Das Brandereignis ist durch mehrere Anrufe der aufmerksamen Nachbarn der Kreisleitstelle in Olpe über den Notruf gemeldet worden. Diese handelt umgehend und alarmiert die Jugendfeuerwehren Hillmicke und Gerlingen mit dem Stichwort Feuer 2 - Menschleben in Gefahr. Aufgrund der Nähe zum Objekt und somit zeitnahen Eintreffens der Hillmicker Nachwuchskräfte, konnte der gemeldete Brand und noch 10 vermisste Personen schnell bestätigt werden. Dadurch alarmierte die Leitstelle Olpe die Jugendfeuerwehren aus Hünsborn und Wenden zur Unterstützung. Die bereits vor Ort befindlichen Einheiten aus Hillmicke und Gerlingen leiten sofort eine umfassende Menschenrettung sowie einen Innenangriff ein. Die Betreuung der Verletzten übernimmt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes derweil die Jugendfeuerwehr Gerlingen. Die mit der Drehleiter und Löschfahrzeug anrückende Jugendfeuerwehr Wenden rettet das Pärchen, welches sich auf den Balkon ihrer Wohnung befindet. Anschließend wird ein umfassender Außenangriff vorbereitet.Die Jugendlichen aus Hünsborn übernehmen den Aufbau der Wasserversorgung für die Drehleiter um den Einsatz eines Wasserwerfers vorzubereiten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung fanden sich alle Übungsteilnehmer aber auch Zuschauer am Feuerwehrgerätehaus in Hillmicke ein, wo Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach und auch der 1. Stellv. Bürgermeister Ludger Wurm lobende Worte fanden. Wolfgang Solbach bedankte sich vorab bei den Ausbildern. "Allen Ausbildern ist zu verdanken, dass die Jugendfeuerwehr einen solch guten Ausbildungsstand vorweisen kann." Weiterhin bedankte er sich dafür, dass die Gaststätte einmal mehr als Übungsobjekt für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt wurde. Begeistert zeigte er sich wie vorbildlich die Nachwuchskräfte die Übungslage meisterten. Ludger Wurm lobte die Jugendlichen einmal mehr: "Da geht einem das Herz auf mit welchem Engagement die Mädchen und Jungen bei der Sache sind." "Bleibt der Feuerwehr treu und zeigt weiterhin so großes Interesse an diesem Ehrenamt", so Wurm.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden besteht seit dem 31.12.2018 aus 45 Jugendlichen. Über das Jahr war es möglich, weitere 9 Jugendliche in die Feuerwehr aufzunehmen, sodass mit Stand heute 54 Jugendliche (davon 7 Mädchen) der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden angehören. Diese werden durch insgesamt 13 Ausbilder betreut. Unter diesen befindet sich auch der Leiter der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden Werner Frohnenberg. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Besonderheit. Erstmalig können aus der ersten Kinderfeuerwehr im Kreis Olpe gleich drei Jugendliche in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden.

