FW Wenden: Neues Einsatzfahrzeug für den Löschzug Gerlingen

Wenden (ots)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde am Sonntag 22.09. ein neues Löschfahrzeug durch die Gemeinde Wenden offiziell an die Feuerwehr Gerlingen übergeben. Das neue Fahrzeug vom Typ LF 10 ersetzt ein 26 Jahre altes Fahrzeug mit der Bezeichnung LF 8/6. Der stellv. Bürgermeister Ludger Wurm überreichte symbolisch den Schlüssel an den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Solbach, dieser bedankte sich für die Wertschätzung seitens der Gemeinde Wenden und lobte die gute Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung. Anschließend übergabd er den Schlüssel an Löschzugführer Thomas Benkel. Nach den Ansprachen wurde das Fahrzeug von Pastor Bogdoll und Pfarrer Eckey gesegnet. Kreisbrandmeister Christoph Lütticke war ebenfalls vor Ort. Der Aufbau des neuen Löschgruppenfahrzeuges wurde von der Fa. Ziegler aus Gingen hergestellt, das Allrad-Fahrgestell stammt von Mercedes. Insgesamt haben 9 Feuerwehrleute Platz in dem Fahrzeug, der Wassertank fast 1200 Liter, neben Atemschutzgeräten und Schlauchmaterial, ist eine Waldbrandausrüstung mit an Bord. Die Gesamtkosten betragen 270.000EUR. Das neue Löschfahrzeug wurde Ende Juni bei der Fa. Ziegler abgeholt und ist seitdem bereits zu 8 Einsätzen ausgerückt. Zahlreiche Übungsstunden fanden an dem neuen Fahrzeug statt. Insgesamt verfügt der Löschzug Gerlingen über 6 Einsatzfahrzeuge und 38 Feuerwehrleute. Zu 45 Einsätzen rückte man im Jahre 2019 bereits aus. Löschzugführer ist Thomas Benkel.

