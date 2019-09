Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Seminar Absturzsicherung - Wochenendseminar der Feuerwehr Wenden

Wenden (ots)

An einem zweitätigen Seminar mit den Themen Absturzsicherung, sowie Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen nahmen eine Feuerwehrkameradin und elf Feuerwehrkameraden aus den Feuerwehreinheiten Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn und Wenden teil. Zusammen mit den Ausbildern Thomas Schwarz und Peter Arenz sind zunächst die Grundkenntnisse der Absturzsicherung wiederholt worden, um diese dann im Anschluss in verschiedene Einsatzlagen umzusetzten.

Der praktische Teil des Seminars begann für jeden der Teilnehmer mit dem besteigen der Drehleiter bis zu einer Höhe von 24 Metern. Es folgte die Absolvierung einer Selbstrettung aus 10 Metern Höhe von einer Industriehalle, gesichert durch den Gerätesatz Absturzsicherung. Anschließend mussten die Teilnehmer eine verunfallte Person, mittels einer Schleifkorbtrage und eines Rollgliss, aus einer Tiefe von 4 Metern retten. Hier gilt ein besonderer Dank der Firma Dornseifers Frischemarkt, für die Örtlichkeit und die Verpflegung an diesem Morgen.

Zum Abschluss des Seminars galt es einen Baukran zu besteigen um dort einen Bauarbeiter zu retten, welcher aufgrund von Kreislaufproblemen den Kran nicht mehr verlassen konnte. Der Bauarbeiter wurde in 12 Metern Höhe in einen Flaschenzug eingehangen und aus seiner eigenen Sicherung befreit, bevor er mit vereinten Kräften zum Boden abgelassen werden konnte. Ein Dank geht hier an die Firma Hütte aus Olpe.

Beim Abschlussgespräch waren sich die Teilnehmer einig, dass sie während des Seminars alle Grundlagen der Absturzsicherung nochmals wiederholt und bei den gestellten Aufgaben auch realitätsnah angewendet haben.

Folgende Personen nahmen am Seminar teil: Sebastian Clemens, Julia Grebe, Thomas Kreutzer, Michael Messinger, Thomas Messinger, Stefan Sondermann (Einheit Gerlingen), Hubertus Hennrichs (Einheit Hillmicke), Mario Arns, Ludger Clemens, Maik Halbe, Sebastian Halbe (Einheit Hünsborn) und Mario Wurm (Einheit Wenden).

