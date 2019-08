Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Die Jugend von heute, sind die Retter von morgen.

"Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann möchte ich werden, wenn ich groß bin." Den Gedanken haben viele Kinder schon einmal geäußert. Sei es bei Einsätzen wo sie die Feuerwehr gesehen haben, oder bei der Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen. Auch die Feuerwehr hat eine Jugendabteilung, ebenso wie Vereine oder andere Institutionen. Denn auch hier ist ein wichtiger Bestandteil den Nachwuchs der ehrenamtlichen Feuerwehr zu sichern. Die Jugendfeuerwehr bietet Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 17 Jahren, egal welcher Herkunft, die Möglichkeit in die Arbeit der Feuerwehr reinzuschnuppern. In unseren 4 Jugendgruppen die sich auf die Standorte Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn und Wenden aufteilen treffen die Jugendlichen sich jeden Montag gegen 18.00Uhr. Die von den Ausbildern abwechslungsreich gestalteten Dienstabende beinhalten die unterschiedlichsten Themen, zur Vorbereitungen auf den Aktiven Feuerwehrdienst. Die Vielzahl der Feuerwehrgerätschaften und Fahrzeuge aber auch Feuerwehrvorschriften werden den Kindern hier nähergebracht. Hauptsächlich steht hier aber auch die Praxis im Vordergrund. Denn der Umgang mit den Feuerwehrgeräten will gelernt sein. Das pflichtbewusste und beherzte Handeln mit diesen, kann im entscheidenden Fall lebensrettend sein. "Denn die Jugend von heute, sind die Retter von morgen." Die Ausbilder legen in ihrer Ausbildung großen Wert auf Teamarbeit. Jeder Jugendliche birgt verschiedene Talente mit denen er das Team aus jungen Feuerwehrleuten bereichert. Das alles funktioniert jedoch nur, wenn die Mädchen und Jungen auch Spaß haben. So stehen nicht nur Feuerwehrthemen auf dem jährlichen Dienstplan. Der Besuch von Sportveranstaltungen, aber auch kulturellen Veranstaltungen gehören dazu. Auch ein Zeltlager auf Kreis- oder Landesebene gehören mit zum Freizeitangebot für die Jugendlichen. Weiterhin sind gemeinsame Grillabende und auch Ausflüge Bestandteil der ausgewogenen Dienstplanung. Ein weiteres Highlight sind die in gewissen Abständen stattfindenden "Berufsfeuerwehrschichten". In denen treffen sich die Jugendlichen morgens im Feuerwehrhaus um eine 24 Stunden Schicht zu absolvieren. In der Zeit werden mit mehreren Gruppen Einsätze abgearbeitet, gemeinsam gekocht und sogar am jeweiligen Standort übernachtet. Zum Abschluss der praktischen Übungsdienste im Jahr wird jedes Jahr eine große Abschlussübung der Jugendfeuerwehr durchgeführt, in der, der Öffentlichkeit unter Beweis gestellt wird, welch guten Ausbildungsstand die Mädchen und Jungen haben. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann komm doch montags außerhalb der Ferien einfach vorbei oder melde dich bei:

Gemeindejugendfeuerwehrwart Werner Frohnenberg Email: werner@frohnenberg.de Mobil:0171/7243447

