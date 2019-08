Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Rettung aus schwindelerregender Höhe

Wenden (ots)

Eine nicht alltägliche Herausforderung bot sich den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden im Rahmen der diesjährigen Kirmesübung am vergangenen Freitag. Während des regulären Kirmesbetriebes kam es zu einem technischen Defekt am Antrieb des Riesenrads. Zum Zeitpunkt des Defektes befanden sich noch zahlreiche Besucher in den Gondeln, die nun zum Teil in fast 40 Metern Höhe über dem sicheren Kirmesplatz festsaßen. Glücklicherweise verfügt die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden über speziell ausgebildetes Personal zur einfachen Rettung aus Höhen, sodass die Rettung der Personen umgehend eingeleitet werden konnte. Nachdem der sogenannte Vorsteiger sich Zugang zur ersten Gondel verschaffen konnte, wurden die Besucher zügig und mehrfach gesichert über ein Flaschenzugsystem abgelassen und in Sicherheit gebracht. Da die einfache Rettung aus Höhen nur bis 30 Meter zulässig ist, mussten für die Befreiung der Besucher in den höherliegenden Gondeln weitere Spezialkräfte nachgefordert werden. Unterstützung leistete hier erstmalig die Höhenrettergruppe der Feuerwehr Siegen unter der Leitung von Klaus Schulz. Unter der Aufsicht zahlreicher Zuschauer überwanden die Höhenretter zügig den mühsamen Weg in die höchste Gondel. Auch die ordnungsgemäße Seilführung in der komplizierten Konstruktion des Riesenrades stellte kein Problem dar, sodass auch die letzten festsitzenden Personen vor Einbruch der Dunkelheit wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Alle Übungsbeteiligten und auch die Übungsleiter Joachim Hochstein und Jens Winnersbach zeigten sich zufrieden mit der Abarbeitung der vorbereiteten Übungslage und sahen die im Einsatzkonzept der Wendener Kirmes festgelegten Vorplanungen für genau solche Sondereinsatzlagen als bestätigt. Die Freiwillige Feuerwehr bedankt sich bei den Höhenrettern der Feuerwehr Siegen für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Übung. Weiter gilt ein besonderer Dank dem Schaustellerbetrieb Küchenmeister für das Zurverfügungstellen des Fahrgeschäftes.

