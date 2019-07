Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Feuerwehr rückt zu Saunabrand aus

Wenden (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:49 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden zu einem Brand in die Severinusstraße aus. Die Leitstelle alarmierte die Einheit Wenden zu einem bestätigten Brand in einer Sauna. Aufgrund der bereits auf der Anfahrt sichtbaren massiven Rauchentwicklung, alarmierte der zuständige Einsatzleiter, zu dem bereits auf der Anfahrt befindlichen Löschzug der Einheit Wenden, einen weiteren Löschzug zur Einsatzstelle. Das Feuer konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden. Im Verlauf des Einsatzes sind umfangreiche Lüftungsmaßnahmen vorgenommen worden um die Sauna rauchfrei zu bekommen und das Angrenzende Wohnhaus vor den Rauchgasen zu schützen. Alle Personen im angrenzenden Haus konnten dieses eigenständig und unverletzt verlassen. Der Hausbesitzer, welcher noch Löschmaßnahmen durchgeführt hat, wurde durch den Rettungsdienst und das DRK betreut. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe, das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Wenden - und die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden waren zeitweise mit 12 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

