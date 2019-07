Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Waldbrand in Gerlingen

Wenden (ots)

Am gestrigen Donnerstag alarmierte die Kreisleitstelle Olpe gegen 22:00 Uhr die Einheit Gerlingen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden zu einem Böschungsbrand im Bereich des Fahrradwegs zwischen Gerlingen und Möllmicke. Da kurz nach der Alarmierung weitere zahlreiche Notrufe eingingen, wurde das Einsatzstichwort umgehend erhöht, so dass zusätzlich die Einheit Hillmicke und der Einsatzführungsdienst der Gemeinde Wenden hinzugezogen wurden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte Unterholz und Buschwerk auf einer Fläche von ca. 120qm in einem an den Fahrradweg angrenzenden Mischwald in Hanglage. Durch Vornahme von einem C- und zwei D-Rohren konnte die Ausbreitung umgehend verhindert und der Brand zeitnah gelöscht werden. Abschließend wurde der Waldboden mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester zu lokalisieren und ablöschen zu können. Insgesamt waren unter der Einsatzleitung von Michael Wagener 45 Einsatzkräfte der Einheiten Gerlingen, Hillmicke und des DRK Orstverein Wenden im Einsatz. In Zusammenhang mit dem Einsatz und der weiter anhaltenden Trockenheit bittet die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden nachfolgende Grundsätze dringend zu beachten:

- Kein offenes Feuer im Wald und auf Wiesen machen. - Nicht rauchen im Wald. Denn schon kleine Glutreste der Zigaretten reichen aus, um einen Waldbrand zu entfachen. - Keine Zigarettenreste unbedacht wegwerfen. - Nur auf ausgewiesenen Parkflächen parken und nicht in Wiesen und Feldern. - Kein Glas oder Glasscherben im Wald liegen lassen.

Sollte dennoch ein Feuer ausbrechen, ist umgehend der Notruf 112 zu wählen.

