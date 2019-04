Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Heckenbrand in Hünsborn

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hünsborn (ots)

Am heutigen Dienstag, den 23.04.2019, heulten gegen 14:45 Uhr die Sirenen im Ortsteil Hünsborn, der Gemeinde Wenden, auf. Die Örtliche Feuerwehr ist zu einem gemeldeten Gartenhüttenbrand in den Reiterweg alarmiert worden. Schon auf der Anfahrt der Einsatzkräfte zum Feuerwehrgerätehaus berichtete man von einer enormen Rauchentwicklung, welche auch beim Ausrücken der Kräfte immer noch deutlich sichtbar war. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich der Gartenhüttenbrand als ein bereits ausgedehnter Heckenbrand dar, welcher sich aufgrund der Wetterlage und der anhaltenden Dürre rasch ausbreitete. Auch gestapeltes Kaminholz, welches an der Hecke lag, ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpften mit C-Rohren die Feuerwand von zwei Seiten. Die zeitnah eingeleitete Brandbekämpfung zeigte rasch ihre Wirkung, sodass schlimmeres verhindert werden konnte. Weitere Teile der Hecke und die angrenzenden Häuser haben keinen Schaden genommen und konnten durch einen Riegelstellung geschützt werden.

Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden und der Rettungsdienst des Kreises Olpe waren mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden weist ausdrücklich darauf hin, dass während solchen trockenen Wetterperioden besonders darauf zu achten ist, keine Zigarettenreste unbedacht wegzuwerfen oder Feuer unbeaufsichtigt zu lassen. Selbst der kleinste Funke reicht aus um ein Feuer zu entzünden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr der Gemeinde Wenden

Pressesprecher

Christopher Quast

Telefon: 0175/1971855

E-Mail: pressesprecher@feuerwehrwenden.de

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell