FW Wenden: Feuerwehr-Grundausbildung Modul 1 erfolgreich abgeschlossen

Wenden (ots)

Insgesamt 15 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden haben ihr erstes Modul der Grundausbildung an diesem Wochenende am Feuerwehrgerätehaus in Wenden erfolgreich abschließen können. Im Rahmen der 40-stündigen Ausbildung vermittelte Lehrgangsleiter Hauptbrandmeister Dominik Wurm und sein Ausbilderteam den Lehrgangsteilnehmern das erforderliche Grundwissen zu den Themen Rechtsgrundlagen, sowie Fahrzeug- und Gerätekunde. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Wenden wurden die Teilnehmer zusätzlich umfangreich in der Ersten-Hilfe geschult, um diese im Einsatzfall schnell, effektiv und zielorientiert leisten zu können. Der für die auf Gemeindeebene stattfindende Ausbildung verantwortliche stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Josef Alfes überzeugte sich selbst im Rahmen eines abschließenden Leistungsnachweises über das erworbene Wissen der Lehrgangsteilnehmer. Josef Alfes und Lehrgangsleiter Dominik Wurm zeigten sich äußerst zufrieden mit der erbrachten Leistung und gratulierten allen Teilnehmer recht herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihres ersten Grundausbildungsmoduls. Folgende Teilnehmer nahmen mit Erfolg am Modul 1 teil: Peter Avenarius (Löschzug Gerlingen); Nicolas Arens, Leon Arenz, Robin Burghaus, Sebastian Fleischer, Nyra Kruse (Löschgruppe Hillmicke); Nicolas Arens, Michael Clemens, Jannik Kretzer, Joshua Mittelbach, Matthias Schloos, Kilian Wunderlich (Löschzug Hünsborn); Chiara Kriening, Damian Zeppenfeld, Justin Zeppenfeld (Löschzug Wenden).

