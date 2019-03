Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Sturmtief "Eberhard" sorgt für viele Einsätze im Wendener Land

Wenden (ots)

Aufgrund des Sturmtief Eberhard befand sich seit den Mittagsstunden die Technische Einsatzleitung im Feuerwehrgerätehaus Wenden, um bei auftretenden Einsätzen schnell reagieren zu können. Ab 15:50 Uhr traf das Sturmtief Eberhard in der Gemeinde Wenden ein. Mehrere Bäume stürzten im Gemeindegebiet auf die Fahrbahn. Auf der Landstraße L905 zwischen Hünsborn und Wenden stürzten so viele Bäume um, dass diese Straße aufgrund einer erhöhten Gefährdung für die Einsatzkräfte vorerst voll gesperrt werden musste. Zur Unterstützung und aufgrund der massiv zunehmenden Anzahl an Einsätzen ist das THW mit den Fachgruppen Räumen und Bergen zusätzlich alarmiert worden. Diese waren bis in die Abendstunden an der Einsatzstelle zwischen Wenden und Hünsborn tätig um dort die Bäume auf der Straße zu entfernen. Auch der Bauhof der Gemeinde Wenden ist zur Unterstützung der Feuerwehrkräfte hinzugezogen worden. Dieser musste diverse Straßen aufgrund der Gefährdung absperren. In der Zwischenzeit ist in Hillmicke ein Dach eines Pferdestall weggeflogen, wodurch die im Stall befindlichen Pferde durchgegangen sind. Kurzerhand sind Kräfte zu dieser Einsatzstelle entsand worden. Glücklicherweise konnten die Pferde vor Eintreffen der Feuerwehr von den Eigentümern eingefangen werden. Im Reiterweg in Hünsborn hat sich ein ein Aluminumblech in einer Stromleitung verfangen, welches zu mehreren Spannungsüberschlägen führte. Der Bereich ist von der Feuerwehr großräumig abgesperrt worden und der Energieversorger wurde hinzugezogen. Kurzzeitig musste so in einem Teilgebiet von Hünsborn der Strom abgestellt werden um den Fremdkörper aus der Stromleitung zu entfernen. Auch am Kattenzahl in Wenden lag ein Baum auf der Stromleitung, welcher allerdings seitens der Feuerwehr aufgrund des erhöhten Gefahrenpotenzials nicht entfernt wurde. Auch die Bäume an der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt blieben nicht verschohnt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt musste kurze Zeit in Höhe Parkplatz "Löffelberg" voll gesperrt werden, um einen Baum zu entfernen, der auf die Fahrbahn zu fallen drohte. An der Grundschule in Hünsborn ist aufgrund des Sturmtief ein Teilstück der Photovoltaikanlage vom Dach geflogen. Während des gesamten Einsatz stellte das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Wenden- zum Eigenschutz der im Einsatz befindlichen einen Rettungswagen bereit. Weiterhin ist die Versorgung der Einsatzkräfte durch das DRK sichergestellt worden. Die Feuerwehr der Gemeinde, das DRK OV Wenden, das THW OV Olpe und der Bauhof der Gemeinde Wenden waren mit 135 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen 8 Stunden im Einsatz. Die Kräfte haben insgesamt 61 Einsätze abgearbeitet.

