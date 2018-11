FW Wenden: Drehleitermaschinisten-Lehrgang erfolgreich absolviert

Das Bild zeigt den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Josef Alfes, Marie-Christine Haase, Yannik Kersting, Thomas Kaufmann, Patrick Kersting, Julian Lück, Benjamin Butzkamm und Lehrgangsleiter Christoph Dornseifer Bild-Infos Download

Wenden (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden verfügt ab sofort über sechs weitere Drehleitermaschinisten. In insgesamt 30 Unterrichtsstunden vermittelte Lehrgangsleiter Brandinspektor Christoph Dornseifer allen Lehrgangsteilnehmern das nötige Grundwissen um die in Wenden stationierte Drehleiter im Einsatzfall schnell und effektiv einsetzen zu können. Neben den technischen Besonderheiten des Fahrzeuges gehörten Einsatztaktik und praktische Einsatzübungen zu den Ausbildungsschwerpunkten. Somit wurden zahlreiche Anleiterübungen an diversen Objekten innerhalb der Gemeinde Wenden unter den unterschiedlichsten Bedingungen durchgeführt. Aber auch die Brandbekämpfung, die Menschenrettung, sowie der Brücken-, Not- und Unterflurbetrieb standen auf dem Stundenplan. Alle sechs Teilnehmer absolvierten erfolgreich den abschließenden schriftlichen und praktischen Leistungsnachweis. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Josef Alfes gratulierte allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung und bedankte sich für die Bereitschaft sich stetig weiterzubilden. Folgende Teilnehmer nahmen mit Erfolg teil: Benjamin Butzkamm, Marie-Christine Haase, Yannik Kersting, Julian Lück, Patrick Kersting und Thomas Kaufmann.

