FW Wenden: Jubilarehrung des Löschzuges Wenden

Das Bild zeigt Stefan Linke mit Partnerin Marie-Christine Haase, den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Solbach, Lars Vorstadt mit Lebensgefährtin Karin Klein, die stellvertretende Bürgermeistern Astrid König-Ostermann und den Einheitsführer Thomas Schwarz mit seinem Stellvertreter Kevin Frohnenberg (v.l.n.r) Bild-Infos Download

Wenden (ots) - Am Samstag, den 17.11.18, trafen sich die Mitglieder des Löschzuges Wenden im Saal des Gasthofes Bützers in Schönau um die diesjährigen Jubilare zu ehren. Die Ehrung wurde unter Moderation des Einheitsführers Thomas Schwarz durch die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid König-Ostermann und dem Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach durchgeführt. Lars Vorstadt wurde für 35 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landesfeuerwehrverbandes NRW ausgezeichnet. Für 25 Jahre aktiven Dienst im Löschzug Wenden erhielt Stefan Linke das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landesfeuerwehrverbandes NRW. Neben diversen Präsenten wurde zu Ehren der Jubilare unter der Leitung von Dirigent Ewald Metzger ein Ständchen durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden gespielt. Zu den Gratulanten gehörten die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid König-Ostermann, der Leiter der Feuerwehr Wolfgang Solbach, der Einheitsführer Thomas Schwarz mit seinem Stellvertreter Kevin Frohnenberg und alle anwesenden Mitglieder des Löschzuges Wenden. Nach dem offiziellen Teil lies man den Abend in gemütlicher und geselliger Runde ausklingen.

