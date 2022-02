Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: 66 Einsätze im Zusammenhang mit Sturmtief "Ylenia"

Norderstedt (ots)

Das Sturmtief "Ylenia" hat ab dem späten Mittwochabend (16.02.2022) bis Donnerstagnachmittag (17.02.2022, 17:00 Uhr) für 66 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt gesorgt.

Zu ersten Alarmierungen für die Feuerwehr kam es gegen 23:25 bzw. 23:28 Uhr. Im Binsenstieg drohten eine Schornsteinabdeckung und in der Tannenhofstraße Baumaterialien zu fallen, gegen Mitternacht hatte die Freiwillige Feuerwehr Garstedt beide Einsatzstellen abgearbeitet. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe beseitigte ab 03:15 Uhr einen Baum, der an der Schleswig-Holstein-Straße quer über Geh- und Radweg, sowie Teile der Fahrbahn gestürzt war, in der Straße Elfenhagen wurde ein Ast der herunterzustürzen drohte beseitigt. Gegen 04:00 Uhr waren die Einsätze beendet. Zwischen 05:29 Uhr und 06:50 Uhr kam es zu vier weiteren Einsätzen für die Wehren aus Friedrichsgabe und Garstedt.

Gegen 07:00 Uhr wurde in der Feuerwache Garstedt die Fernmeldezentrale (FMZ) der Feuerwehr Norderstedt eingerichtet, um dort zentral Einsatzmeldungen für das Stadtgebiet entgegennehmen und auf entsprechende Ressourcen verteilen zu können. In der Folgezeit wurden alle Feuerwehrhäuser besetzt, um diverse Einsatzlagen im Stadtgebiet abzuarbeiten. In der Spitze waren in Summe 124 Kräfte aller vier Freiwilligen Feuerwehren, sowie der Hauptamtlichen Wachabteilung im Einsatz. Bis zum Ende des FMZ-Betriebes um 13:00 Uhr waren 54 weitere Einsätze zu verzeichnen. Ab 15:19 Uhr kam es bis 17:00 Uhr zu vier weiteren Einsätzen.

Der Großteil der Einsätze entfiel auf umgestürzte bzw. umzustürzen drohende Bäume und größere Äste bzw. Teile von Dächern, sowie Baustelleneinrichtungen, (Verkehrs-)Schilder und Zäune. In einigen Fällen mussten für die Dauer der Maßnahmen der Feuerwehr Straßen voll gesperrt werden (u.a. Ulzburger Straße, Friedrichsgaber Weg, Halloh, Wilstedter Weg).

Besondere Einsatzlagen:

07:03 Uhr: Lawaetzstraße, Hospiz, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Es lösten sich Teile der Dachverkleidung. Diese wurden über die Drehleiter entfernt und sicher gelagert. (FOTO)

07:11 Uhr: Wilstedter Weg, Freiwillige Feuerwehr Glashütte Mehrere Bäume waren umgestürzt, einer davon auf einen fahrenden PKW. Eine Person wurde von der Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben und in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Da weitere Bäume umstürzten - einer davon traf die Haspel eines Einsatzfahrzeuges - Rückzug der Einsatzkräfte und Vollsperrung des betroffenen Bereiches.

07:12 Uhr: Halloh, Freiwillige Feuerwehr Garstedt Ein Baum auf die Straße gestürzt, vier weitere drohten zu fallen. Ein PKW im Graben, keine Person verletzt. Bäume mittels Motorsäge über die Drehleiter abgetragen. (FOTO)

07:38 Uhr: Heidelweg, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Birke vor den Eingang eines Mehrfamilienhauses gestürzt, Zugang blockiert. Mittels Bügel- und Motorsäge entfernt. (FOTO)

08:22 Uhr: Friedrichsgaber Weg, Hauptamtliche Wachabteilung, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Baum auf Haus gestürzt, kontrollierte Fällung dabei Sicherung mit Seilwinde. (FOTO)

08:35 Uhr: Alter Kirchenweg, Freiwillige Feuerwehr Harksheide Es drohten Gebäudeteile (Regenrinne) zu Fallen, diese wurden mit Kleinwerkzeug demontiert und gesichert gelagert. (FOTO)

11:38 Uhr: Jägerstraße, Freiwillige Feuerwehr Garstedt Drei Bäume umgestürzt und quer über Fahrbahn und Reitweg zum Liegen gekommen. Mittels Motorkettensägen beseitigt. (FOTO)

