Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Ochsenzoll-Kreisel: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Am Dienstagvormittag kam es im Ochsenzoll-Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Daraufhin wurden gegen 09:03 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Garstedt, sowie die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt mit dem Stichwort "TH-Y" - Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr alarmiert.

Als die Rettungskräfte wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Es war zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen, bei dem letzterer unmittelbar im Bereich der B-Säule des PKW zum Stehen gekommen war.

Der Fahrer des Lastwagens war bereits von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug gerettet worden und konnte vor Ort unmittelbar durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Fahrerin des PKW war entgegen erster Meldung nicht eingeklemmt, aber durch die Endstellung des LKW in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Durch ein Zurücksetzen des LKW konnte auch sie aus dem Fahrzeug gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach notärztliche Sichtung an der Einsatzstelle wurde sie mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Knapp 40 Minuten nach Alarmierung waren die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Diese hatte den Knotenpunkt für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt war mit insgesamt 31 Kräften, davon 23 Freiwillige Feuerwehr Garstedt, 6 Hauptamtliche Wachabteilung, sowie dem Einsatzleiter vom Dienst und dem Pressesprecher im Einsatz. Hierneben beteiligt waren die Landespolizei Schleswig-Holstein mit drei Funkstreifenwagen, sowie der Rettungsdienst der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) mit zwei RTW und einem NEF.

Zur Unfallursache, Schadenhöhe, sowie Verletzungsmustern können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell