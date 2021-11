Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Drei PKW im Glashütter Weg ausgebrannt

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Bei einem Feuer im Glashütter Weg sind in der Nacht auf Montag, den 22. November 2021, drei PKW ausgebrannt. Gegen 02:27 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Harksheide mit dem Alarmstichwort "Feuer - Brennen Carport und PKW" in den Glashütter Weg alarmiert. Auf Grund diverser Anrufe in der Kooperativen Regionalleitstelle West, dass mehrere Fahrzeuge betroffen seien, ließ der Einsatzleiter der Feuerwehr noch auf Anfahrt das Stichwort auf "Feuer Groß" erhöhen. Somit wurden auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe an die Einsatzstelle alarmiert.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide wenige Minuten nach Alarmierung vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Lagebild. Ein Carport, sowie drei PKW standen im Vollbrand, das Feuer drohte auf ein weiteres Fahrzeug überzugreifen. Umgehend wurde daraufhin die Brandbekämpfung durch zwei Atemschutztrupps eingeleitet. Mit zwei C-Rohren konnten diese eine weitere Brandausbreitung verhindern und das Feuer schnell löschen. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe mussten nicht mehr eingesetzt werden.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten, bei denen die PKW zum Teil mit hydraulischen Rettungsgeräten geöffnet wurden, sowie der Übergabe der Einsatzstelle an das nachgeforderte Betriebsamt der Stadt Norderstedt, konnten die letzten Kräfte der Feuerwehr gehen 04:24 Uhr wieder einrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide war vor Ort im Einsatz mit 29 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell