Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Niendorfer Straße - Gartenlaube im Kleingartenverein ausgebrannt

Norderstedt (ots)

Am Dienstag, den 02.11.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Kleingartenverein an der Niendorfer Straße, bei dem eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt ist. Nachdem das Feuer über den Notruf 112 gemeldet worden war, alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West gegen 03:15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Garstedt.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Eine Gartenlaube im Kleingartenverein brannte in voller Ausdehnung. Umgehend wurde daraufhin ein Löschangriff unter Umluftunabhängigem Atemschutz eingeleitet. Durch zwei Trupps mit jeweils einem C-Rohr konnten eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden Teile der Laube demontiert, um auch die letzten Glutnester zu gelangen und die Brandstelle mit Schaum abgedeckt. Gegen 5:30 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

