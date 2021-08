Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt fällt aus

Norderstedt (ots)

Traditionell eröffnen in Norderstedt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold Center gemeinsam die Saison der Laternenumzüge. In diesem Jahr wäre dies am Samstag, den 25. September, der Fall gewesen.

Auf Grund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie, sowie mit dieser verbundener Einschränkungen und Auflagen, kann leider eine Veranstaltung im gewohnten Rahmen nicht durchgeführt werden. Der Laternenumzug findet somit auch im Jahr 2021 nicht statt.

Die Veranstalter hoffen ab 2022 wieder an die Tradition, die Saison der Laternenumzüge in Garstedt einzuleiten, anknüpfen zu können. Sobald ein Termin feststeht, wird die Öffentlichkeit darüber informiert.

