FW Norderstedt: Feuer in kombiniertem Wohn- und Geschäftsgebäude

Norderstedt (ots)

In der Rathausallee in Norderstedt kam es am frühen Montagmorgen (09.08.2021) zu einem Feuer in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude.

Mitarbeitende der Haspa-Filiale Norderstedt-Mitte hatten der Kooperativen Regionalleitstelle West Brand- und Benzingeruch gemeldet. Daraufhin wurden gegen 07:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt alarmiert.

Als die Kräfte der Feuerwehr wenige Minuten später vor Ort eintrafen, bestätigte sich bei der Erkundung die gemeldete Lage. Auf der Gebäuderückseite drang aus einem Fenster im ersten Obergeschoss über der Bank dichter Qualm heraus. Umgehend wurde daraufhin ein Löschangriff über den Korb einer Drehleiter, sowie den Treppenraum eingeleitet. Zwei Atemschutztrupps konnten den Brand schnell löschen.

An die eigentliche Brandbekämpfung schlossen sich vor Ort noch umfangreiche Mess- und Belüftungsmaßnahmen an, in derem Zusammenhang auch Kräfte des Gefahrgutzuges der Feuerwehr Norderstedt vor Ort eingesetzt wurden. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte gegen 13:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt mit 30 bzw. 8 Einsatzkräften, der Einsatzleiter vom Dienst, sowie die Freiwillige Feuerwehr Glashütte und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, welche den Gefahrgutzug der Feuerwehr Norderstedt bilden, mit 2 bzw. 8 Einsatzkräften.

Zur Brandursache, Schadenhöhe, sowie etwaigen Zusammenhängen mit dem Einbruch in die Haspa-Filiale am vorausgegangenen Wochenende kann Seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Es wird diesbezüglich auf die Pressemitteilung(en) der Polizeidirektion Bad Segeberg verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4989448

