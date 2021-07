Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A7

Norderstedt (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt sind am Mittwoch (14.07.2021) kurz nach 12:00 Uhr mit dem Alarmstichwort "Technische Hilfeleistung - Austretende Betriebsstoffe" auf die Bundesautobahn 7 alarmiert worden. Hier hatte sich zuvor zwischen der Anschlussstelle Schnelsen-Nord und dem Rastplatz Bönningstedt ein Verkehrsunfall ereignet.

Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein PKW war mit der Mittelleitplanke kollidiert und durch den Aufprall auf den Standstreifen geschleudert und dort zum Stehen gekommen. Durch die Feuerwehr wurden die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert, die Unfallfahrzeuge stromlos geschaltet, der Brandschutz sichergestellt und ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen.

Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr die Maßnahmen des Rettungsdienstes. Da bei dem Verkehrsunfall insgesamt fünf Personen, darunter ein Kind, verletzt worden waren, wurde in diesem Zusammenhang das Alarmstichwort für den Rettungsdienst auf "R0" - Massenanfall mit Verletzten erhöht. In diesem Zuge sind weitere Rettungsmittel alarmiert worden. Insgesamt wurden vor Ort fünf Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) eingesetzt. Darüber hinaus waren die Berufsfeuerwehr Hamburg mit einem weiteren Rettungswagen, ein Krankentransportwagen des Rettungsdienstes Kreis Plön, sowie als Ersthelfer ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Quickborn im Einsatz.

Nachdem die fünf verletzten Personen durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken transportiert worden waren, konnten die Maßnahmen der Feuerwehr gegen 13:40 Uhr beendet werden und die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei übergeben werden. Die Feuerwehr Norderstedt war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort im Einsatz. Zur Unfallursache, Schadenhöhe, sowie Verletzungsmustern kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell