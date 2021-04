Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: PKW-Brand in der Park & Ride Garage Berliner Allee

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Norderstedt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (24.04.2021) ist die Freiwillige Feuerwehr Garstedt gegen 05:30 Uhr in die Berliner Allee alarmiert worden. Gemeldet war ein PKW-Brand in der dortigen Park & Ride Tiefgarage.

Diese Meldung konnte durch die kurze Zeit nach der Alarmierung vor Ort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr bestätigt werden. Bei einem in der Tiefgarage abgestellten Mazda war es im Bereich des linken Kotflügels zu einem Entstehungsbrand gekommen. Durch Erstlöschmaßnahmen des Sicherheitsdienstes mittels eines Pulverlöschers konnte eine Brandausbreitung auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Die Tiefgarage war indes bereits stark verqualmt.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten unter Atemschutz durch, kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera und be- und entlüftete die Tiefgarage umfangreich. Für die Maßnahmen vor Ort wurden die Zugänge und Zufahrten zur Garage abgeriegelt.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, sowie eine Passantin wurden an den Rettungsdienst übergeben und vor Ort gesichtet, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus transportiert.

Parallel war die Freiwillige Feuerwehr Garstedt auch in der naheliegenden Coppernicusstraße im Einsatz. Hier war die Feuerwehr gegen 04:38 Uhr zu einem Containerbrand alarmiert worden. Dieser wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Im weiteren Verlauf wurde der Container durch Kräfte des Betriebsamtes Norderstedt angehoben, ausgekehrt und final abgelöscht. Als die Maßnahmen in der Coppernicusstraße abgeschlossen waren, wurden die Kräfte von dieser Einsatzstelle dem PKW-Brand in der Berliner Allee zugeordnet, brauchten dort allerdings nicht mehr tätig werden.

Gegen 07:00 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Zu Schadenhöhen und Brandursachen kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell